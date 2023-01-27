اليوم السابع
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كندا تعين مستشارة لمكافحة الإسلاموفوبيا

الجمعة، 27 يناير 2023 09:27 ص
كندا تعين مستشارة لمكافحة الإسلاموفوبيا جاستين ترودو
وكالات الأنباء

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عينت كندا أول ممثلة خاصة لديها معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا "كراهية الإسلام"، وهو منصب استحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرا فى البلاد.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، نقلته "روسيا اليوم"، أن الصحفية والناشطة أميرة الغوابى ستشغل المنصب "لتكون مناصرة ومستشارة وخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز جهود الحكومة الفدرالية في مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح الديني".

والغوابي ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان وهي مسؤولة قسم العلاقات العامة في "مؤسسة العلاقات العرقية الكندية" وكاتبة عمود في صحيفة "تورونتو ستار"، بعدما سبق لها أن عملت لأكثر من عقد في شبكة "سي بي سي" العامة للبث.

وأشاد ترودو بتعيين الغوابي الذي رأى فيه "خطوة مهمة في إطار محاربتنا الإسلاموفوبيا والكراهية بكافة أشكالها"، مشددا على أن "التنوع هو حقا من أعظم نقاط القوة لكندا، لكن بالنسبة للعديد من المسلمين فإن الإسلاموفوبيا مألوفة جدا".

وعلى مدى السنوات الأخيرة، استهدفت سلسلة هجمات دامية مسلمى كندا.

وفي سلسلة تغريدات أطلقتها الخميس، عددت الغوابي أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الاعتداءات الأخيرة وكتبت "علينا ألا ننسى قط".

وجاء استحداث المنصب الجديد ضمن توصيات قمة وطنية عن الإسلاموفوبيا نظمتها الحكومة الفدرالية في يونيو 2021 ردا على الهجمات.

 


أميرة الغوابى

كندا

الإسلاموفوبيا

مكافحه الإسلاموفوبيا

جاستين ترودو



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