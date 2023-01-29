عرض فنى بدار الأوبرا بالجزائر للمشاركين بمؤتمر مجالس منظمة التعاون الإسلامى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى





نظم البرلمان الجزائري، بدار أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح"، عرضا فنيا تحت عنوان "الجزائر زينة البلدان"، أقيم على شرف الوفود الحاضرة في الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تحتضنها الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحّال".

ومن المقرر أن تفتتح اليوم فى الجزائر، الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد ويستمر لمدة يومين

وتنعقد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذى ينظمه البرلمان الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، وذلك بمشاركة مجلس النواب المصرى وعدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.