طرح محال وصيدلية بمدينتى دمياط الجديدة وبدر.. وقرعة لتخصيص 212 قطعة أرض مقابر

كتب أحمد حسن

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم طرح 5 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 21م2) بسوق المجاورة 34 بالحي السادس جنوب عمارات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 26/2/2023.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 32م2 : 99م2 )، بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقتي الياسمين والقرنفل بالحي الخامس بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي دمياط الجديدة وبدر، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.

وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 212 قطعة أرض مقابر "مسلمين" بنظام اللحد بمساحة (40م2) للمقبرة بمدينة بدر، وذلك للمقيمين بمدن ( بدر– الشروق – العبور) بنظام حق الانتفاع والتي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2022.

وأضاف مندور أن الموعد المحدد لإجراء القرعة يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 بمقر الجهاز، وعلى المتقدمين للحصول على مقابر الحضور بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهراً في اليوم المحدد للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، وأنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في القرعة العلنية.