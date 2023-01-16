مسئولو جهاز بدر يتفقدون محطة الكهرباء رقم 3 وأعمال تطوير الطرق بالمدينة

كتب أحمد حسن

الانتهاء من تنفيذ المحطة وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية والاختبارات..وتطوير الطرق لخدمة منطقة 222 عمارة " سكن كل المصريين

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، محطة كهرباء بدر رقم 3، والتى تقع بمدخل المدينة من طريق الإسماعيلية بجوار ميدان الهرم.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه تم الانتهاء تماماً من تنفيذ المحطة، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية والاختبارات، موضحاً أنه تم تنفيذها نظراً لزيادة الكثافة السكانية بالمدينة، وزيادة نسبة الإشغال، حيث إنه بعد الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بدر 2، والتى تم إطلاق الجهد والتيار عليها ودخولها الخدمة يناير سنة 2021، كان لابد من إنشاء محطة كهرباء ثالثة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن محطة كهرباء بدر رقم 3 تتكون من 3 محولات قدرة الواحد 40 م.ف.أ بإجمالي 120 م.ف.أ، وستخدم الحى الرابع وقطع الأراضى شمال المدينة والحى الخامس والحى الثالث ومركز المدينة وجزءا من الحى الثانى وتتكلف المحطة 145 مليون جنيه، ومن المتوقع التشغيل التجريبى للمحطة أوائل شهر فبراير من العام الحالى.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الواصل من السنترال حتى الخزان مروراً بمنطقة 222 عمارة " سكن كل المصريين" بمركز المدينة.

وأوضح "مندور" أنه تم الانتهاء من أعمال التوسعة وأعمال فرد طبقة الأساس، وذلك للحارة جهة عمارات الإسكان، وسوف يتم تنفيذ أعمال رصف طبقة الأسفل، حيث تم توسعة كل اتجاه من 7 أمتار ونصف ليصبح بعرض 10 أمتار، وفور الانتهاء من الاتجاهين سيتم زراعة الجزيرة الوسطى.