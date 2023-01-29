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طالبة الثانوي بالمنيا تبدع فى تلاوة القرآن الكريم على طريقة الزهراء لايق

الأحد، 29 يناير 2023 01:00 ص
طالبة الثانوي بالمنيا تبدع فى تلاوة القرآن الكريم على طريقة الزهراء لايق الطالبة نرمين رجب حسين
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا مع الطالبة نرمين رجب حسين، التى حباها الله بصوت دافئ وقوى، بالإضافة إلى حفظها للقرآن الكريم كاملا، والتى بدأت فيه فى الصف السادس الابتدائى، وأتمت الحفظ فى الصف الثالث الثانوى وكان للاسرة معها دورا فعالا فى اتمام الحفظ.

قالت نرمين رجب، بدأت حفظ القرأن الكريم فى الصف السادس الإبتدائى، وتمكنت من ختم القرأن الكريم كاملا فى الصف الثالث الثانوى، وقد كان للأسرة معى دورا كبيرا وفعال فى التشجيع ودفعى للحفظ على يد مشايخ القرية فى الكتاتيب، ومنذ أن تمكنت من حفظ القران الكريم وأنا أتلوه فى كل يوم عملا بوصايا مشايخى فى المتابعة المستمرة لحفظ القران الكريم.

وأضافت ان حفظ القرأن الكريم أضاف الكثير إلى حياتى وجعلنى أحب اللغة العربية وكذلك جعلنى متفوقه فى دراستى، قبل أن ابدا المذاكرة كل يوم اقوم بتلوة أيات الله حتى تساعدنى، وكذلك حتى أقوم بالمراجعة، لأن الدراسة والمذاكرة تأخذ الوقت فدائما أكون حريصه على مراجعة القرأن الكريم.

أعرف الزهراء لايق فهى فتاه كانت سببا فى تشجيع الكثير من الفتيات على حفظ القرأن الكريم والإقبال على الحفظ بشكل كبير، والحمد لله ان أكثر القرى بها كتاتيب، يذهب إليها الاطفال والكبار لحفظ القرأن الكريم، وطموحى كبير فى حفظ القرأن وأتمنى الحصول على جائزة عالمية فى القرأن فذلك سوف يشجعنى كثيرا، على الأستمرار، وحفظ القرأن الكريم بالقراءات العشر.

 


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