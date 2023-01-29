صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

وذكرت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان "السيسي: ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار الإرهاب" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأذري إلهام علييف شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك عقب المباحثات على مستوى القمة التي عقدها الرئيس السيسي مع نظيره الأذري «علييف» بمقر قصر «زوجلوب» الرئاسي بباكو، كما تمت خلال المباحثات مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالسلاح والعناصر الإرهابية.

من جهتها، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية تحت عنوان "السيسي وعلييف يدعمان تسوية سياسية في سوريا وليبيا" قالت الصحيفة، إن الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أكدا خلال قمة مشتركة، أمس، دعمهما للتسوية السياسية في كل من سوريا وليبيا، وشددا على «ضرورة توحيد الجهود على المستوى الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن الرئيس السيسي أشار إلى الحاجة لإجراءات منسقة من قبل المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب على المستويات كافة.

وتحت عنوان "السيسي يزور أرمينيا بعد أذربيجان لتعزيز «الاستدارة شرقا" قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة لأرمينيا أمس، هي الأولى منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفياتي في 1991، قادما من أذربيجان والهند، في إحياء لسياسة «الاستدارة شرقا»، التي تبنتها القاهرة في عدة محطات منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في يونيو 2014.