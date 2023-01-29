صحة الوادى الجديد: برنامج تدريبى لقطاع تمريض الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن البدء فى فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة فى الفترة من 28 يناير حتى 2 فبراير فى إطار توجيهات وزير الصحة والسكان برفع مستوى الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الدورات التدريبيه تشمل تدريب فرق تمريض: الخارجة وباريس بمركز "الخارجة"، والداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة"، بما يضمن الوصول لجميع أفراد طاقم التمريض المستهدفة بالتدريب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن الانتهاء من علاج 652 حالة مرضية وإحالة 12 حالة لإجراء عمليات جراحية ضمن مبادرة حياة كريمة للعلاج بالمجان فى قرى عزب القصر التابعة لمركز الداخلة والتى شملت 11 تخصص طبى وجرى صرف العلاج مجاناً للمرضى، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، بالعمل على توفير الخدمات الصحية المجانية لأهالى المحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز فى التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل صحة الوادى الجديد، أن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادى الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف محروس أنه جرى الانتهاء من علاج 1107 حالات مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتى تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبى على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصى ومستشفى باريس المركزى.