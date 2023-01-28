وحدة الكشف عن أمراض الثدى تبدأ عملها بمستشفى الخارجة ضمن مبادرة حياة كريمة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن بدء عمل حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الخارجة التخصصي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، والتي تتواجد بالمستشفى اعتباراً من اليوم السبت 28 يناير 2023 وحتى الخميس 2 فبراير، حيث ناشد قطاع الصحة السيدات المبادرة، بالكشف والإطمئنان؛ حفاظًا على صحتهن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل صحة الوادى الجديد، أن حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي انتهت من عملها بمستشفى الداخلة العام، يوم 26 يناير الجاري من خلال وحدة الكشف المتنقل المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر، موجهًا الشكر و التقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت عن الانتهاء من علاج 1107 حالة مرضية بالمجان ضمن فعاليات قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والتي تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1097 حالة مرضية وإجراء 10 عمليات جراحية، ضمن برنامج عمل القافلة بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى باريس المركزي.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تفقدت أعمال القافلة الطبية التي استقبلتها المحافظة،، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، والتي تقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية على مدار أربعة أيام بمركزي الخارجة وباريس، يرافقها هاني عبد الرازق المدير التنفيذي للجمعية.

وإلتقت نائب المحافظ مع أعضاء الفريق الطبي للقافلة بمستشفى الخارجة التخصصي؛ للإطمئنان على توافر كافة التجهيزات اللازمة لأداء الخدمة، معربًة عن خالص التقدير لأعضاء الفريق والقائمين على الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم العمل الأهلي والخيري بالمحافظة.

كما وجهت بالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر؛ لتيسير إجراءات الحجز و الكشف ومساعدة المرضى، وكذلك توفير مقاعد كافية لانتظار الحالات المرضية أمام العيادات.