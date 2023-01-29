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صحة المنيا: المرور على 686 منشأة صحية حكومية حتى نهاية عام 2022

الأحد، 29 يناير 2023 11:40 ص
صحة المنيا: المرور على 686 منشأة صحية حكومية حتى نهاية عام 2022 جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة المراقبة والتفتيش الصيدلي قامت بتكثيف المرور على المنشآت الصحية، وذلك فى الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2022، حيث تم المرور على 686 منشأة صحية ومخازن الأدوية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنيا بجميع مدن ومراكز المحافظة.
 
وأوضحت الدكتورة غادة أحمد شعبان مدير إدارة المراقبة والتفتيش الصيدلي، أنه تم تكثيف المرور على الصيدليات بجميع المنشأت الصحية التابعة لمديرية الصحة للمنيا، حيث تم متابعة حركة الأدوية وصرفها ومتابعة مخازن الأدوية.
 
وأضافت أنه يتم متابعة أعمال الميكنة فى الصيدليات بالمنشأت الصحية الحكومية ومخازن الأدوية بالإضافة إلى حصول المفتشين والصيادلة بإدارة المراقبة والتفتيش الصيدلى على دورات تدريبية فى مجالات ICDL وTOT والجودة ومكافحة العدوى والمهارات الأساسية فى إدارة الصيدلة والطعوم والأمصال.

مديرية الصحة

التفتيش الصيدلى

وزارة الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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