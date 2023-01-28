صحة المنيا: غدا إطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق حملات طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بدءً من غد الأحد، 29 من يناير الجاري، ضمن خطة الدولة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان حملات طرق الأبواب تجوب قري ومراكز المحافظة، والفرق الطبية منتشرة بجميع الميادين والأماكن العامة، لتحقيق المستهدف لتطعيم أكبر فئة من المواطنين لمن هم فوق 12 عام.

وأشار الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة ستنطلق بمشاركة 600 فريق طبي ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة واماكن التجمعات والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتناشد مديرية الصحة، جميع فئات المواطنين بسرعة تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وضمن خطة المديرية لتطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا.