اليوم.. إطلاق الشركة المصرية لإنتاج الصودا آش

كتبت : أماني سمير

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، بضرورة البدء في إنتاج مادة "الصودا آش"، نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، وفي إطار عمل محور "المشروعات الكبرى" - والذي يُعد أحد محاور مبادرة "ابدأ" الأساسية - لزيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

وأطلقت شركة "ابدأ" ش.م.م " شركة "المصرية للصودا آش" بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلًا في شركة "صودا للصناعات الكيماوية" وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في "القابضة للبتروكيماويات"، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع ، لتأسيس شركة "المصرية للصودا آش"، للتوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة "الصودا آش"، كصناعة الزجاج، النسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، المواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات المختلفة.

وأقيمت مراسم إطلاق شركة "المصرية للصودا آش" بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور "المهندس طارق الملا" وزير البترول والثروة المعدنية و بمشاركة كلًا من "أحمس ربيع" رئيس مجلس الإدارة، "دينا الدليل" العضو المنتدب، و مديري المشروعات "المهندس محمود شكري" ، و"المهندس محمد البيلي" ممثلي شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وبتشريف كلًا من "اللواء مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"المهندس إبراهيم مكي" رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين.

وتتولي الشركة مهام إنشاء مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش" ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة على مساحة 185 فدان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 550 مليون دولار، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 600 ألف طن سنويًا في المرحلة الاولي و التي مخطط أن تصل الي 1.2 مليون طن/سنويا في المرحلة الثانية، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويًا في المرحلة الأولي.