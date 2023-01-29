زيادة عدد الأسرة وأجهزة طبية وتشغيل العيادات المسائية بوحدات كفر الشيخ.. صور

كفر الشخ – محمد سليمان

شهدت مديرية الصحة تطويرا كبيرا وخاصة إدارات الطب العلاجى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإضافة العديد من الخدمات الطبية المتعددة، بإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجى والمستشفيات.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالصحة، وتقديم الخدمات الطبية المتعددة للمرضى، وتسعى الدولة جاهدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتدعيم المستشفيات بالأجهزة الطبية، إضافة لزيادة عدد الاسرة بالمستشفيات، خاصة العنايات، وإنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، وتشغيل الفترة المسائية.

إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة

فتم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى فوه المركزى بسعة 13 سريرا بالتعاون مع المجتمع المدنى، واعادة تشغيل حضان مستشفى سيدى غازى بسعة 12 حضان، وافتتاح الحضان بمستشفى فوه المركزى بسعة 30 حضان بالتعاون مع المجتمع المدنى.

قسم السموم

كما قدم قسم السموم الخدمة الطبية لمصابى التسمم بجميع مستشفيات محافظة كفر الشيخ منذ بدء تفعيل إدارة السموم داخل المحافظة وحتى نهاية عام 2022، وتم تقديم الخدمة الطبية ل 8062 حالة تسمم استقبلتها جميع مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ.

إدارة الحميات

تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات مطوبس بسعة 27 سرير داخلى و7 أسرة عناية مركز، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات كفر الشيخ، بسعة 25 سرير داخلى و25 اسرة عناية مركزة، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات دسوق بسعة 24 سرير داخلى و6 أسرة عناية مركزة.

إدارة المستشفيات

تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات (كفرالشيخ العام، ودسوق العام، وسيدى سالم المركزى، بالتعاون مع الرعاية الاساسية لتشغيل العيادات التخصصية وعيادات الطوارئ ل11 وحدة، والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة كفر الشيخ.

الإنشاءات

تسليم موقع مستشفى مطوبس المركزى ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، والانتهاء من الجزء الإنشائى لمبنى خدمات أمراض القلب بمستشفى دسوق العام بالتعاون مع المجتمع المدنى ليخدم القطاع الغربى بالمحافظة، وتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات والتعقيم بمستشفى فوه المركزى، المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى وبى والإيدز لمرضى التدخلات الجراحية وداخلى كورونا تم الكشف عن 4000 مريض خلال عام.

بنوك الدم

تم الموافقة والعمل على تجهيز بنك دم مستشفى كفر الشيخ العام من بنك دم تخزينى إلى بنك دم تجميعى يتم فيه الادماء، والمتبرع الالكترونى هو تطبيق الكترونى يتم من خلاله تسجيل بيانات القادرين على التبرع مما يسهل عملية التبرع وزيادة نسبة المتبرعين لأكثر من 10%، مبادره 20 دقيقة تنقذ حياة، وحملات منظمة مع المجتمع المدنى والمؤسسات سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية وغيرها، وذلك لتوفير الدم ومشتقاته لمرضى الحوادث والطوارئ ومرضى الغسيل الكلوى وأمراض الدم المخت.

إدارة الأشعة

تم توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية 16 مقطع توشيبا بمستشفى فوه المركزى، وتوريد وتشغيل وتركيب جهاز الأشعة المقطعية هيتاشى 16 مقطع إلى مستشفى برج البرلس المركزى، كما تم توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية توشيبا 16 مقطع بمستشفى سيدى سالم المركزى.

إدارة الكلى

تم توفير ماكينات غسيل كلوى للأطفال من عمر 8 سنين لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دسوق العام، وعمل اكثر من 50 الف حالة غسيل كلوى وتوفير جلسات العلاج الطبيعى للمرضى.



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مبن-مستشفى-فوه



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