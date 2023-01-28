محافظ كفر الشيخ: استمرار الحملات على الأسواق وتحرير 30 محضراً لمخالفين

نظمت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة توفير السلع الغذائية، والتأكد من الإعلان عن الأسعار فى أماكن واضحة، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين، مشددا على التأكد من الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية فى أماكن واضحة، وتم تحرير 30 محضراً لتجار مخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المدينة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

وتفقد اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ معرض "أهلا رمضان" رافقه خلالها أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، تمهيدا لافتتاحه، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتعمل جنبا إلى جنب المنافذ المتنقلة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المخفضة .