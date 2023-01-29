زوجة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج تشكو من مشاكل صحية ونفسية يعانيها زوجها

كتب محمد جمال

أعلنت ستيلا موريس، زوجة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، أن زوجها القابع فى سجن بلمارش فى لندن، يعانى من مشاكل صحية ونفسية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت موريس فى مقابلة مع مجلة دو ديمانش:" أن الحالة الصحية الجسدية والنفسية لجوليان ليست جيدة".

كما أشارت موريس إلى ضعف الدول الأخرى التي لم تجرؤ على الوقوف في وجه الولايات المتحدة. على وجه الخصوص، أستراليا، التي يعد أسانج من مواطنيها.

يواجه أسانج الأسترالي البالغ من العمر 51 عاما حكما بالسجن يصل لــ 175 عاما في الولايات المتحدة، لإتهامه بالكشف عن معلومات على درجة كبيرة من السرية. حاليا، يسعى اسامج للاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والطعن في قرار تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.