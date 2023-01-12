اليوم السابع
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7 معلومات حول أخر مستجدات زراعة أقطان شرق العوينات عالية الجودة

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 ص
7 معلومات حول أخر مستجدات زراعة أقطان شرق العوينات عالية الجودة قطن- ارشيفية
كتب ـ عبد الحليم سالم

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يتواصل الطلب المحلي والعالمي على الأقطان القصيرة على وجه الخصوص لتصنيع الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة والتى تمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%)، لذلك سعت مصر لزراعتها ونجحت في ذلك شرق العوينات بشكل نهائي ، بمتوسط إنتاجية 10 قنطار للفدان ، مما يساهم في توفير واردات مصر من الاقطان والغزول  البالغ قيمتها 3 مليارات  دولار سنويا.
 
1- بلغت المساحة المزروعة نحو 1250 فدانا شرق العوينات.
 2- بلغت تكاليف تجربة الزراعات نحو 56 مليون جنيه .
3-  بلغ متوسط الانتاجية 10 قناطير تحديدا 9.7 قنطار للفدان الواحد.
 
4- الانتاجية أكدت نتائج تجربة الموسم الماضى ، مما يشير لنجاحها حيث تقرر زراعة نحو 6 آلاف فدان.
 
5- الانتاجية تم بيعها بعد الحليج لشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة ب 56 مليون جنيه .
6- إجمالى كميات القطن قصير التيلة، التى تم نقلها لمحلج أبو تيج بلغت نحو 12500 قنطار قطن  
7- بلغت الكلمات بعد الحليج نحو 17 ألف قنطار تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون جنيه .
 
 

القطن

شرق العوينات

الاقطان

قصير التيلة

قطاع الاعمال العام



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