رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يُكرم منسقى مبادرة "أنا الراقى بأخلاقى"

الإسكندرية - أسماء على بدر

كرم الشيخ خميس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، منسق عام مبادرة (أنا الراقي بأخلاقي) الدكتور علي حسن، و منسقي الإدارات التعليمية وجميع المشاركين في المبادرة، كما قدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في كل ما هو قادم.

حضر التكريم علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة والدكتورة دعاء صبري عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحمود رضا من مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير العلاقات العامة إسماعيل أنور.

كما كرم الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور على حسن منسق المبادرة الأسبوع ضمن منسقي المبادرة بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرضآ يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة ( أنا الراقي بأخلاقي) .

وقال رئيس الإدارة المركزية لازهر الإسكندرية، إن المبادرة حققت نجاح كبير وتهدف الى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحة ربه عز وجل فى كتابة العزيز وقال( وإنك لعلى خلق عظيم).

وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الاسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والاخلاقية وتضع منطقة الاسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.

يذكر أن المبادرة دشنها الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية لتعليم جميع الطلبة والطالبات الأخلاق الحميدة.