اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 11:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير عام الجامع الأزهر فى زيارة للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية

الأحد، 22 يناير 2023 10:30 م
مدير عام الجامع الأزهر فى زيارة للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية جانب من الزيارة
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف والوفد المرافق له، للمنطقة الازهرية بالإسكندرية بحضور دكتور  مصطفي الشيشي المشرف العام على فروع الرواق، الدكتور محمد قطب المشرف العام على اروقة وجه بحرى، الدكتور محمد أبو العلا المشرف العام على أروقة العلوم الشرعية.

 

ورحب رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بوفد الأزهر الشريف وأعرب عن سعادته بالزيارة التى تبرز التعاون بين منطقة الإسكندرية والجامع الأزهر ممثلة بفروع الرواق بالإسكندرية .

 

وشمل اللقاء الاجتماع مع جميع المنسقين وشيوخ المعاهد والمحفظين والاداريين بحضور دكتور محمود ماهر، مدير فرع الرواق بالاسكندرية وتم فى الإجتماع مناقشة التطورات التى قام بها فرع الرواق بالاسكندرية والعمل على تطوير بعض الأعمال وتجاوز كافة الصعوبات الموجودة وتقديم بعض الإرشادات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

 

حضر من الإسكندرية الشيخ صلاح الورديانى منسق رواق القراءات والتجويد والشيخ أحمد جعفر المنسق العلى لرواق القرأن الكريم ودكتورة داليا العلواني المنسق العلمى لرواق العلوم الشرعية وخالد بلال المنسق الإدارى لرواق القرأن الكريم و أيمن محمد المنسق التقنى للرواق.

 

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

ازهر الاسكندرية

تطوير اروقه الازهر



الموضوعات المتعلقة

أزهر الإسكندرية: متابعة دورية لغرفة العمليات ولا شكاوى من امتحان الإعدادية

السبت، 21 يناير 2023 12:13 م

وكيل الأزهر بالإسكندرية يتسلم معهد سموحة النموذجى بعد التطوير

الخميس، 19 يناير 2023 04:10 م

وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادات والنقل فى المنتزه

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:20 م

اللجنة العليا للمصالحات بأزهر الإسكندرية تنجح فى إنهاء خصومة بين عائلتين

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:53 ص

وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد مراكز تدريب المعلمين لرفع كفاءتهم 

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة