مدير عام الجامع الأزهر فى زيارة للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف والوفد المرافق له، للمنطقة الازهرية بالإسكندرية بحضور دكتور مصطفي الشيشي المشرف العام على فروع الرواق، الدكتور محمد قطب المشرف العام على اروقة وجه بحرى، الدكتور محمد أبو العلا المشرف العام على أروقة العلوم الشرعية.

ورحب رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بوفد الأزهر الشريف وأعرب عن سعادته بالزيارة التى تبرز التعاون بين منطقة الإسكندرية والجامع الأزهر ممثلة بفروع الرواق بالإسكندرية .

وشمل اللقاء الاجتماع مع جميع المنسقين وشيوخ المعاهد والمحفظين والاداريين بحضور دكتور محمود ماهر، مدير فرع الرواق بالاسكندرية وتم فى الإجتماع مناقشة التطورات التى قام بها فرع الرواق بالاسكندرية والعمل على تطوير بعض الأعمال وتجاوز كافة الصعوبات الموجودة وتقديم بعض الإرشادات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

حضر من الإسكندرية الشيخ صلاح الورديانى منسق رواق القراءات والتجويد والشيخ أحمد جعفر المنسق العلى لرواق القرأن الكريم ودكتورة داليا العلواني المنسق العلمى لرواق العلوم الشرعية وخالد بلال المنسق الإدارى لرواق القرأن الكريم و أيمن محمد المنسق التقنى للرواق.