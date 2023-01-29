رئيس مدينة أشمون بالمنوفية: تحرير 329 محضرا تموينيا خلال شهر يناير

المنوفية - محمود شاكر

أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوي مدير عام الإدارة، فقد تم شن عدة حملات تموينية علي الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقري مركز ومدينة أشمون خلال شهر يناير 2023.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 329 محضرا متنوعا منها تحرير 320 محضرا للمخابز، وتحرير 9 محاضر جنحة أسواق ما بين عدم إعلان الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء .

وخلال الحملات التموينية علي المخابز بأشمون تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 46 محضر مخالفة مواصفات، و53 محضر مخالفة نقص وزن، و76 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و80 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و18 محضر استيلاء علي 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير 35 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف، وتحرير 12 مخالفة أخرى متنوعة .

وأكد النمر أن الحملات علي الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام.