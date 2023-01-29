اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 06:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس الأمة الجزائرى: فلسطين أولويتنا والوحدة والحوار سبيل تجاوز الأزمات

الأحد، 29 يناير 2023 06:49 م
رئيس مجلس الأمة الجزائرى: فلسطين أولويتنا والوحدة والحوار سبيل تجاوز الأزمات رئيس مجلس الأمة الجزائرى صالح فوجيل
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بيشوى-رمزى
بيشوى رمزى
قال رئيس مجلس الأمة الجزائرى صالح فوجيل إن اجتماع اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامى يأتى فى لحظة دولية حساسة للغاية، معتبرا أن انعقاده فى الجزائر يمثل فرصة جيدة للعالم الإسلامي لمجابهة التحديات المشتركة.
 
واعتبر، خلال كلمته أمام اجتماع اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا في قاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة الجزائرية اليوم الأحد، أن انعقاد المؤتمر في الجزائر يحمل رسالة ضمنية في ظل ما عانته البلاد في ظل الاستعمار، حيث نجحت فى الانتصار بالنهاية عبر الوحدة، وهو النموذج الذي يمكن تطبيقه على المستوى الإسلامي.
 
واستدل المسؤول الجزائرى بالجهود التي بذلتها بلاده قبيل القمة العربية لتوحيد الفلسطينيين، حيث اعتبر أن الجزائر حملت على عاتقها لواء القضية الفلسطينية كأولوية عربية، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو تحديد مواقف دول منظمة التعاون الإسلامي من القضية الفلسطينية.
 
وشدد على أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكنها في الوقت نفسه لا تقبل التدخل في شؤونها، موضحا أنها دائما ما تختار الحوار لتجاوز الخلافات السياسية.

الجزائر

منظمة التعاون الاسلامي

مجلس الأمة الجزائري

القضية الفلسطينية

فلسطين

الاستعمار الفرنسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة