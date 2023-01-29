رئيس مجلس الأمة الجزائرى: فلسطين أولويتنا والوحدة والحوار سبيل تجاوز الأزمات

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى



بيشوى رمزى

قال رئيس مجلس الأمة الجزائرى صالح فوجيل إن اجتماع اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامى يأتى فى لحظة دولية حساسة للغاية، معتبرا أن انعقاده فى الجزائر يمثل فرصة جيدة للعالم الإسلامي لمجابهة التحديات المشتركة.

واعتبر، خلال كلمته أمام اجتماع اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا في قاعة المؤتمرات الدولية بالعاصمة الجزائرية اليوم الأحد، أن انعقاد المؤتمر في الجزائر يحمل رسالة ضمنية في ظل ما عانته البلاد في ظل الاستعمار، حيث نجحت فى الانتصار بالنهاية عبر الوحدة، وهو النموذج الذي يمكن تطبيقه على المستوى الإسلامي.

واستدل المسؤول الجزائرى بالجهود التي بذلتها بلاده قبيل القمة العربية لتوحيد الفلسطينيين، حيث اعتبر أن الجزائر حملت على عاتقها لواء القضية الفلسطينية كأولوية عربية، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو تحديد مواقف دول منظمة التعاون الإسلامي من القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكنها في الوقت نفسه لا تقبل التدخل في شؤونها، موضحا أنها دائما ما تختار الحوار لتجاوز الخلافات السياسية.