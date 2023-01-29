رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد ، المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، في قاعة السيمينار بكلية الذكاء الإصطناعي، مرحباً بطلاب وطالبات جامعة الطفل وأولياء أمورهم في رحاب جامعة كفرالشيخ، وأدار معهم حوارا مفتوحا استمع إليهم واستمعوا إليه.

وتقام تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي و الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإشراف الدكتور جينا الفقي، المدير التنفيذي لمشروع جامعة الطفل، وإشراف تنفيذي للدكتور أميره عكاشة منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تستقبل جامعة كفرالشيخ، أطفال المستويين الأول والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، بأن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان و بشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأشار دسوقي، إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد دسوقي، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل بكليات العلوم والطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة تمهيدًا لبدء البرنامج في مجالات الذكاء الاصطناعي - الفيزياء - الكيمياء.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها تلك الفكرة والمشروع المهم، والدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل بالجامعة وفريق العمل، مؤكدا أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم في الأطفال، كما وجه الشكر لجميع المشاركين في برامج جامعة الطفل، وأولياء الأمور على حرصهم وتشجيعهم للأطفال للاشتراك في البرنامج، مشيرا إلى رغبة الجامعة في زيادة الأعداد لنشر أكبر قدر من المعرفة، مؤكدا على أهمية المشروع.

كما أعرب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بافتتاح فعاليات برنامج جامعة الطفل، والتي تقدم فيها جامعة كفر الشيخ لمجموع الأطفال المشاركين في البرنامج زيارات لعدد من الكليات بالجامعة ومنشآت رياضية وبحثية، موجهاً الشكر والتحية للأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل وأولياء أمورهم الذين حرصوا على مشاركتهم والقائمين على تدريبهم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضحت الدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل، بأن البرنامج يقدم 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي lct وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والصحة والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استنادًا على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمي.

ووجهت الدكتور عكاشة الشكر إلى الدكتور رئيس الجامعة لدعمه تلك الفكرة والمشروع المهم، مؤكدة أن اهتمام إدارة الجامعة بجامعة الطفل يأتى من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم والأخلاق والسعي إلى اكتشاف الموهوبين والمبتكرين.