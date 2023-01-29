دورة التخطيط الاستراتيجى للهيئة القومية بكلية التمريض فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد دورة التخطيط الاستراتيجي في كلية التمريض ، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور مها أبوجازية عميد كلية التمريض، حاضر فيها الدكتور إبراهيم الزهيري أستاذ التخطيط الاستراتيجي ونائب مركز ضمان الجودة ومراجع بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض والهيئة المعاونة والعاملين.

وافتتح اللقاء الدكتور ابراهيم الزهيري متحدثا عن "مفهوم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، أدوات التحليل البيئي، خطوات ومنهجية إعداد خطة استراتيجية، آليات التقييم والمتابعة وكتابة التقارير"، يأتي ذلك فى إطار تنفيذ كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ لخطتها لتنمية قدرات القيادات الأكاديمية الحالية والمستقبلية.

وعلى جانب آخر، تستقبل جامعة كفر الشيخ، أطفال المستويين الأول، والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، اليوم الأحد، في قاعة السيمينار بكلية الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرازق دسوقي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإشراف الدكتور جينا الفقي، المدير التنفيذي لمشروع جامعة الطفل.

وأعلن دسوقي، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل في كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتربية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن جامعة الطفل مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان، وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها تلك الفكرة والمشروع المهم، والدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بالجامعة، وفريق العمل، مؤكدا أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم في الأطفال، كما وجه الشكر لجميع المشاركين في برامج جامعة الطفل، وأولياء الأمور على حرصهم وتشجيعهم الأطفال للاشتراك في البرنامج، مشيرا إلى رغبة الجامعة في زيادة الأعداد لنشر أكبر قدر من المعرفة، مؤكدا على أهمية المشروع.