رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات جامعة الطفل في نسختيها الخامسة والسادسة

المنوفية - محمود شاكر

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حفل افتتاح فعاليات المبادرة الرئاسية "أطفال علماء لمستقبل أفضل" فى نسختيها الخامسة والسادسة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم محمود الفولى والدكتورة إيناس الشتيحى منسق جامعة الطفل.

أعرب القاصد عن بالغ سعادته بالإقبال الكبير للالتحاق بجامعة الطفل جامعة المنوفية مشيرا أن الجامعة تسعى إلى بناء ودعم المجتمع المصرى من خلال أطفال اليوم اللذين هم رجال المستقبل الواعد والمبدع والمبتكر بهدف بناء مصرنا الحديثة.

وأكد القاصد على أن كل طفل التحق بالجامعة هو سفير لها فى مجتمعه المحيط يقوم بنقل الخبرات الإبداعية والابتكارية والمهارية المكتسبة إلى أصدقائه وزملائه مضيفاً أن الجامعة ستسعى إلى زيادة أعداد الأطفال المقبولين ابتداءً من العام القادم حتى تتيح الفرصة لأعداد اكبر وبناء مستقبل أفضل باعتبار الاطفال هم أدوات التغيير المجتمعى والقادر على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة.

كما قدمت الدكتورة ايناس عرضاً وافياً حول تاريخ جامعة الطفل وبداية انطلاقها منذ عام 2015 بهدف اكتشاف المبتكرين والمخترعين من التلاميذ والأطفال واحتضان أفكارهم ومهاراتهم الفنية وتقديم الدعم الفنى والمادى ليكونوا علماء المستقبل وتدعيم الذات لدى الأطفال الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على قوة أرادتهم فى اتخاذ القرار الملائم بشكل موضوعى ومتزن.

وعلى هامش الحفل ألقت الطفلة جودى محمد قصيدة شعرية فى حب مصر هذا وقد حضر الحفل لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من أطفال جامعة الطفل وذويهم أدار الحفل الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.