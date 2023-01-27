جامعة المنوفية: إنشاء المدينة الطبية سيحدث نقلة نوعية فى تقديم الخدمة الطبية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن جامعة المنوفية تسعي جاهدة إلي الانتهاء من تشيد المدينة الطبية بالجامعة، والتي ستساهم في أحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وستكون إضافة متميزة للمجمع الطبي بالجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تشيده على مساحة خمسة أفدنة، موضحا أن المدينة الطبية ستضم مستشفيات ومراكز طبية متخصصة تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار فى ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بتطوير المنظومة الطبية على كافة المستويات، بالإضافة إلي أن المستشفيات الجامعية تحظي باهتمام كبير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحثه الدائم على تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية لأنها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، علاوة على جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشكورة على دعمه المستمر للجامعة وتذليلة كافة العقبات التي واجهت اجراءات التخصيص للمدينة الطبية.

وأعلن القاصد أنه بعد الإنتهاء من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية سيتم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3750 سريرًا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 132 إلى 350 سريرًا، وزيادة غرف العمليات من 46 إلى 82 غرفة، مؤكدًا أن المدينة ستساهم شكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار بالغرف والعمليات والرعاية المركزة، وتقديم خدمات طبية جديدة لأول مرة داخل المحافظة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة النخاع، وعلاج أورام الأطفال، وتوفير مراكز تدريب لتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة المنوفية، والجامعة الأهلية.