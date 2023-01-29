رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا مع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين

المنوفية - فريق المحافظات

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، إجتماعاً بلجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

بدأ القاصد الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الشرطة البواسل والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة وثورة 25 يناير .

وقامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة، وناقشت اللجنة مايستجد من أعمال، وأعلن "القاصد"، خلال الإجتماع عن زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام كما وافقت اللجنة علي شراء بعض الأجهزة الطبية للأقسام العلمية بكلية الطب.

كما وجه "القاصد"، الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة مضيفاً أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجتي الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة.