رئيس جامعة المنوفية يتفقد أعمال إنشاءات الأدوار العليا بمستشفى الطوارئ الجامعى

ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الإنتهاء من تشطيب وتجهيز أدوار التعلية واستغلال الأجزاء التي يتم الإنتهاء منها تباعا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، قد شهدت العديد من التطوير خلال العام الماضى، حيث تم إفتتاح العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية بها كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بطاقة استيعابية ستة أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة وهي مجهزة علي أعلي مستوى لإستقبال حالات الجلطة الدماغية ، ونزيف المخ، وتصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، مشيرا إلي انفراد مستشفيات جامعة المنوفية بتوافر وحدة فصل وغسيل البلازما العلاجية Therapeutic Apheresis وهي من الوحدات المتميزة التي تخدم عددًا كبيرًا من المرضي البالغين والأطفال بمحافظة المنوفية، وتتكون من 4 أجهزة Apheresis Machines وهي من أحدث الأجهزة الطبية فى العالم، وتخدم جميع الأقسام الداخلية للمستشفي.

رافق رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرى المستشفيات والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.