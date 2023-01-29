رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق هوكى الشرقية قبل الفحص الطبى.. صور

أعلن الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، فتح مستشفى الطوارئ لجميع الرياضيين بنادى الشرقية، لإجراء أى فحوصات طبية خلال أيام الأسبوع مجانا، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة.

وكان رئيس جامعة الزقازيق، حرص على فريق هوكى الشرقية المشارك فى بطولة إفريقيا للأندية بكينيا، والتى ستقام خلال الفترة من 13 حتى 21 فبراير القادم، بمكتبه قبل توجهم إلى مستشفى الجامعى لإجراء فحوصات الطبية استعدادا لبطولة أفريقيا، واجتمع معهم، وشدد على توفير سبل الدعم والرعاية الكاملة لبعثة الفريق بمستشفيات الجامعة، لتسهيل إجراء الفحوص الطبية اللازمة داخل مستشفيات الجامعة، كما أشار إلى تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية المختلفة بالشرقية، معربا عن تقديره لإنجازات فريق هوكى الشرقية على المستويين المحلى والدولى.

حضر اللقاء خالد بيومى أمين صندوق نادى الشرقية الرياضى المشرف العام على الفريق، الدكتور سلام سمير عضو مجلس إدارة النادى، وشريف مكاوى المدير التنفيذى للنادى، والدكتور محمود حماد مدير النشاط الرياضى لنادى الشرقية، والجهاز الفنى واللاعبين.

يذكر أن فريق هوكى الشرقية هو حامل اللقب التاريخى للبطولة وحقق موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 25 مرة من إجمالى 32 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدورى والكأس والسوبر على المستوى المحلى.