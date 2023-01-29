

وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للهند منذ توليه مهام منصبه خلال شهر سبتمبر الماضي، وأنه نظراً لاهتمامه الشديد بخبرة الهند في مجال إدارة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فإنه سيعقد لقاءات مع مسئولين كبار مختصين في هذا المجال ومسئولي رئاسة الهند لمجموعة العشرين.



وأضاف البيان أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سيلقي خطابا - يوم 30 يناير - أمام المجلس الهندي للشئون العالمية بشأن الموضوع الرئيسي لرئاسته وهو "وضع حلول للمشكلات من خلال التضامن والعلوم والاستدامه في الأمم المتحدة".



وأشار إلى أن رئيس الجمعية سيتوجه - في 31 يناير - إلى مدينة بنجالور؛ لعقد لقاءات مع علماء في المعهد الهندي للعلوم، وسيقوم بزيارة ميدانية لمشروع يشرف عليه المعهد لصيانة موارد المياه، وأنه من المتوقع أيضا أن يقوم بزيارة لمشروعات تنموية هناك.



ولفت إلى أن هذه الزيارة ستتيح فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات العالمية التي تواجه الأمم المتحدة حاليا، وأن الزيارة ستساعد أيضا على دعم التزام الهند بنظام التعددية، من خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين وكيفية معالجتها للتحديات العالمية؛ بأسلوب يحقق مستقبل أفضل لنصف الكرة الأرضية الجنوبي.