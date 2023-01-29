اليوم السابع
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رئيس أرمينيا: الرئيس السيسي واجه تحديات كبيرة وجعل مصر دولة مستقرة ونحتاج نصائحه

الأحد، 29 يناير 2023 11:26 ص
رئيس أرمينيا: الرئيس السيسي واجه تحديات كبيرة وجعل مصر دولة مستقرة ونحتاج نصائحه الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان
أ.ش.أ

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قال الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، إنه شخصيا بحاجة إلى نصائح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه واجه تحديات كبيرة، وجعل مصر دولة مستقرة . 

وقال خاتشاتوريان -في تصريحات له خلال اجتماع وفدي أرمينيا ومصر عقب اجتماعه بالرئيس السيسي-: "يسعدنا استضافتك في مقر الرئاسة، هذا حدث تاريخي، هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جمهورية مصر العربية أرمينيا، وإنني أشكركم على ذلك".

من جانبها أشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أن الرئيس الأرميني عرض تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي، وأضاف خاشاتوريان أن الرئيس السيسي عرض قضايا بلاده ومنطقته، وعرضت قضايا أرمينيا والمنطقة، قائلا: ولا يخفى على أحد أن مصر قوة عظمى في منطقتها، ومن المعروف أيضا أن لديها خبرة واسعة في مهام التوسط، والأهم من ذلك أنها تقدم مصالح أجندة السلام، فهي متشابهة في التفكير من حيث العيش بسلام مع الجيران، والتعايش السلمي، ونحن متشابهان إلى حد كبير في هذا الصدد".

وأشار إلى أن "سياسة جمهورية أرمينيا تتمثل في تحقيق السلام في المنطقة، والعيش حياة سلمية ومزدهرة مع الجيران"، وأكد أن أرمينيا ستحتاج إلى تجربة مصر في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

 


الرئيس الأرميني

الرئيس عبد الفتاح السيسى

فاهاجن خاتشاتوريان

ارمينيا



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