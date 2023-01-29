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خطوات التظلم على النتيجة بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

الأحد، 29 يناير 2023 04:00 ص
خطوات التظلم على النتيجة بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت المديريات والإدارات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويسعى بعض أولياء الأمور فى التظلم على نتيجة الامتحان الخاصة بنجله، نرصد فى التقرير التالى خطوات تقديم تظلم.
 
- يقدم ولى الأمر طلب تظلم فى اليوم الثانى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.
 
- يتم تقديم طلب التظلم فى المدرسة والإدارة التعليمية.
- يسدد الطالب الرسوم المقررة للتظلم على كل مادة يرغب فى التظلم فيها.
 
 - الطالب يسدد 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم.
 
-يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
 
- يتم فحص تظلم الطالب للتأكد من عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره.
 
ـ الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجاب.
 
ـ عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.
 
 
ـ الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
 
- التأكد من إضافة الدرجة الأعلى للطالب بامتحانات أعمال السنة إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
 
 

التربية والتعليم

التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول

خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

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