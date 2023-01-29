خريطة ضعف وقطع المياه عن بعض مناطق الجيزة اليوم وغدا.. اعرف منطقتك

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن تخفيض ضخ مياه الشرب بعدد من المناطق لتنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى، للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، وتحسين البيئة لأهالي تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مروري بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

وأوضحت محافظة الجيزة ، أن أعمال المشروع تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:

أولا: تخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساءاً وحتى 10 صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2023.

ثانيا: قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهات المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها، موجهاً رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على التوقيتات المحددة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها، لافتة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.