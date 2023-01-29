خارجية روسيا: إرسال دبابات "أبرامز" لأوكرانيا محاولة لتنفيذ سيناريو تصعيد من قبل واشنطن

أ.ش.أ

شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، على أن إرسال كتيبة دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، خطوة مدمرة للغاية من جانب الولايات المتحدة، مؤكدا أنها محاولة لتنفيذ سيناريو تصعيد من قبل واشنطن في أوكرانيا.

وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "من المفارقات أن المسؤولين الأمريكيين يزعمون بأن توريد مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة أكثر فأكثر، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، ليس تصعيدا".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن تصريحات واشنطن بأن توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا ليس تصعيدا، هو إنكار واقع واضح للحقيقة الدامغة، مؤكدا أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة للمحافظة على وحدة الصف في حلف شمال الأطلسي " الناتو".