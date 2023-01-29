"حياة كريمة" في أسوان.. مشروعات غيرت وجه الحياة بقرية أبو سمبل.. صور

أسوان - صلاح المسن

استحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة والتى كانت نقطة تحول للأفضل فى كل شىء، التعليم والصحة والإسكان والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى ومشروعات التبطين وغيرها، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن القرى المدرجة قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة والتى تضم 20 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن ومجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ومن المشروعات الجارية السوق الأسبوعى، ووحدة الإسعاف، ومدرسة قسطل الابتدائية ومدرسة أبو سمبل شرق بنسب 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مركز شباب توماس وعافية، ومركز شباب توشكى غرب بنسبة 95 % لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء نادى أبو سمبل الرياضى وإنشاء محطة الرفع بتوماس بنسبة 70 % لكل منهما، ومشروعات إنشاء كوبرى زراعات أبو سمبل، ومشروع مد خطوط وشبكات الصرف الصحى بقسطل بنسبة 60 % لكل منهما، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة الرفع بقسطل، وإنشاء كوبرى زراعات توشكى، ومشروع مد الوصلات المنزلية بقريتى توشكى وأبو سمبل بنسبة 55 % لكل مشروع.

وكذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، ، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية،، تم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير من جانبها فى الالتزام بإنهاء المشروعات فى التوقيتات المقررة لها.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية ابو سمبل وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء. علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب. ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جار العمل بـ 619 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز، محذراً بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها، لأن توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمعا خدميا وزراعيا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابع لسكن كريم.



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