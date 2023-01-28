إقبال كبير على قافلة حياة كريمة الطبية المجانية بقرية منية جناج في دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية منية جناح التابعة لقرية محلة دياى بمركز دسوق، اليوم السبت، القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات اللواء جمال نور محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، القافلة الطبية التي شهدت إقبالا كبيرا من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليوم الاول وقد شملت القافلة 12 تخصصا عيادات ( الرمد ، الجلدية ، الاطفال ، المخ ، الأعصاب ، المسالك ، الصدر ، العظام ، الباطنة ، الجراحة العامة ، الاسنان )، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، وتستمر القافلة على مدار يومي السبت والأحد.

وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان ، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة. والكشف والعلاج مجانا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي أغا نظم فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الادارة الصحية الدكتور محمد فوزى اغا ، ورئيس قرية محلة دياى، وعيد قلاشة وفريق العمل المعاون لهم.



اجراء الكشف الطبي على مريضة



اقبال على القافلة الطبية بدسوق



صرف الادوية المجانية