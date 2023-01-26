حملات نظافة وإزالة للتعديات وتوسعة للطرق وإنشاء محاور جديدة بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الخميس، عدد من الحملات التموينية وإزالة الإشغالات، وأعمال نظافة، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، وإنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، والرصف بالإنترلوك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، الأعمال اليومية للنظافة بدائرة مركز ومدينة بيلا، لتشمل الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمتد إلى الوحدات المحلية بالقرى، وتتضمن رفع المخلفات الصلبة والتراكمات بجميع أنواعها بكافة المناطق وذلك لظهورها بالمظهر الجمالى والحضارى، شملت الأعمال رفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بجميع المناطق مرورًا بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية ومداخل المدينة، للتأكد من نظافة الشوارع، وصولا إلى بيئة نظيفة صحية خالية من الأمراض تليق بأهالي المدينة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إصلاح خط مياه الشرب ستة بوصة بشارع الوحدة بقرية شباس عمير وتغير كوع سته بوصة، ضمن أعمال رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الامكانيات وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وتم إزالة مبنى من الطوب الأبيض البلوك على مساحة 120 م على أملاك الدولة في سكنه البرنسة، وتمت ازالة مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 80 متر على املاك الدولة بجوار كوبري سبعة الحفير وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية وفني المنطقة، وتم فك شدة خشبية على الأرض الزراعية سقف دور اول علوى على مساحة 100م تقريبا بقرية 45 الجدية التابعة للوحدة المحلية بغرب تيرة ، وإزالة سور من الطوب الابيض البلوك في قرية الحلمية التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش بطول 15 متر.

وتابع شريف هيكل، القائم بتيسير أعمال مجلس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة حالة تعدى بقرية دمرو، وإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بجمعية م عباس التابعة للوحدة المحلية لقرية منشاة عباس بسيدي سالم بجوار مبنى قديم على مساحة 70 متر.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق حملة مكبرة بمدخل مدينة دسوق الكوبرى العلوى ورفع كافة المخلفات على جانبي الطريق بالإضافة الى المداومة على ري وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق والميادين العامة ، وتابع استكمال اعمال التطوير والتوسعة لمدخل المدينة طريق دسوق بسيون ورفع كفاءة المدخل تزامنا مع إعادة التطوير، وإنشاء محور مرورى جديد في اطار استراتيجية الدولة، لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتحقيقا للسيولة المرورية، وبدء اعمال تركيب البلدورات وصب القواعد الخرسانية وتركيب البلدورات، كما تفقد الميدان الإبراهيمي وما تم به من أعمال وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقلبة، كما تفقد ما تم تنفيذه من أعمال الرصف بشارع الدلتا القديمة.

وتابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوة، ردم 12 حفرة علي الأرض الزراعية بعزبة هدهد جمعية أبو طرطور في نطاق الوحدة المحلية لقرية ابو دراز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تابع أعمال إصلاح ماسورة مياه بقرية شمشيرة.