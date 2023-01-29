جولة مفاجئة لوزير الرى فى مقر مصلحة الميكانيكا والكهرباء

كتبت أسماء نصار

‎تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم مقر مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى زيارة مفاجئة له لمتابعة منظومة العمل بالمصلحة.

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وقال سويلم، إنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، لافتا إلى وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز، ومؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، مع وضع معايير لتحفيز المتميزين من العاملين من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض.

كما أكد على أهمية توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالمصلحة لتتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً.

وأكد أيضاً على أهمية توفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسى وفنى المصلحة خاصة فى ظل الخصوصية التى تتمتع بها أعمال المصلحة، مع التأكيد على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات.

وكان أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، أكد أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المحطات، وهى محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانة بمحافظة أسوان، واجراء تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، و تأهيل 46 صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات، و توريد وتركيب 12 محرك كهربائى و 8 محولات لمحطات الشلوفة وأعمال توريد رولمان بلى لمحطات المصلحة، كما تم الإستلام الابتدائى لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف.

وأضاف السيد فى تقرير له أنه يجرى العمل على إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وإنهاء اجراءات الطرح لعملية توريد وتركيب 75 محرك كهربائى لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أى أعطال، وكذا عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، بالإضافة للعمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .