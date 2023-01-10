الرى :تنفيذ محطات للميكانيكا والكهرباء جنوب بورسعيد الجديدة وطويسة وبلانة

كتبت أسماء نصار

أكد أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية و الري أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المحطات ، وهى محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتي طويسة وبلانة بمحافظة أسوان ، واجراء تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا ، و إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، و تأهيل 46 صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات ، و توريد وتركيب 12 محرك كهربائي و 8 محولات لمحطات الشلوفة وأعمال توريد رولمان بلى لمحطات المصلحة ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف .

أضاف السيد فى تقرير له أنه يجرى العمل على إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس ، وإنهاء اجراءات الطرح لعملية توريد وتركيب 75 محرك كهربائي لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال ، وكذا عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال ، بالإضافة للعمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .

وإستعرض السيد في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة فى 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو) ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير .

كما إستعرض الإجراءات المتخذة لتطوير وتحديث الورش التابعة للمصلحة وعددها 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات "الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي" ، ومزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، وتوفير احتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل .

كما إستعرض إجراءات تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات ، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية .