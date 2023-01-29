جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد الدمرداش مدير الإدارة بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية، على رحلة شركة طيران فلاى ناس القادمة من جدة، استوقف محمد عدلى مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمرية نظرا لارتباكه.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الجمرك، فتلاحظ وجود كثافات مختلفة ومتكررة .

وبالعرض على محمد الدمرداش مدير الإدارة بالانابة قام بتكليف حسن شرف ومحمد زايد وأيمن على مأمورى الجمرك وعمرو شعبان وسامى سليمان مديرى الحركة بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا بحضور على فهمى بالأمن الجمركى فتبين وجود 713 عبوة من أدوات و مستحضرات التجميل المختلفة الأنواع والماركات والمناشيئ .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنه 2023.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات شيماء على و محمد الديب مأمورى الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.