ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية خاصة بالإجهاض وآخر بحوزته سيفين

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من شرائط دوائية خاصة بالإجهاض، وراكب مصري آخر بحوزته سيفين محظور حيازتهما.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف أحمد إبراهيم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشرائط الدوائية.

قام احمد ابو بكر مدير الإدارة بتكليف لجنة مكونه من محمود فتحي و محمد فتح الله وطارق فرج مآمير الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة لتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية اخري من الشرائط الدوائية.

بلغ إجمالي المضبوطات ١٣٢ شريط لدواء cytotec الخاص بالاجهاض باجمالي ١٨٤٨ قرص و ٣٠ شريط لدواء Thyrobormone باجمالي ٦٠٠ قرص دوائي.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سيفين محظور حيازتهما طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار.

وتم الضبط بواسطة كل من السيد موسي مأمور الجمرك و عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على الصالة.

امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر احمد فؤاد حامد مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.