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جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الأرمينى بالقصر الرئاسى بأرمينيا

الأحد، 29 يناير 2023 10:02 ص
جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الأرمينى بالقصر الرئاسى بأرمينيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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بدأت جلسة المباحثات الموسعة صباح اليوم الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية .

وشارك في جلسة المباحثات الموسعة كبار المسؤولين في أرمينيا والوفد المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكان الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان قد استقبل صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان .

وفور وصول الرئيس السيسي للقصر الرئاسي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.

 


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