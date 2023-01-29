جامعة كفر الشيخ تفتتح اليوم المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل

وأعلن دسوقي، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمو، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل في كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتربية.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم و اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان، و بشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي لرعاية العقول المبدعة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة.

ووجه رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها تلك الفكرة والمشروع المهم، والدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بالجامعة، وفريق العمل، مؤكدا أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الاهتمام بزرع قيمة العلم في الأطفال، كما وجه الشكر لجميع المشاركين في برامج جامعة الطفل، وأولياء الأمور على حرصهم وتشجيعهم الأطفال للاشتراك في البرنامج، مشيرا إلى رغبة الجامعة في زيادة الأعداد لنشر أكبر قدر من المعرفة، مؤكدا على أهمية المشروع.