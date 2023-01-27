جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة لجناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة كفرالشيخ، زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، ضمن الفعاليات المقامة بالجناح طوال فترة المعرض، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعقيد أحمد عبد المنصف مدير التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة فى نفوس طلابها، ورفع مستوى الوعي الثقافي والعلمي وتوعيتهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها القوات المسلحة.

أشار رئيس الجامعة إلى اطلاع الطلاب خلال الزيارة على الإصدارات الخاصة بالتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية والدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحه للغات، وإدارة نظم المعلومات، والإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة، والمجلدات التي تضم المعارك والحروب التي خاضها الجيش المصري على مر العصور.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الزيارة شارك فيها 60 طالب وطالبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق، ونبذه عن المناورات والفعاليات التي تقوم بها القوات المسلحة.

وعبر وفد طلاب الجامعة عن سعادتهم وفخرهم بإنجازات القوات المسلحة المؤرخة في جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.