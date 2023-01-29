جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لمركز أبو المطامير بالبحيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة لخدمة أهالي المركز والقرى المحيطة وبالتعاون مع جمعية الروان الخيرية لتنمية المجتمع، وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور اشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 840 حالة في مختلف التخصصات الطبية منها 115 حالة جلدية، 125 حالة أطفال، 82 حالة أمراض نساء، 101 حالة رمد ، 146 حالة عظام، 115 حالة باطنة، 55 حالة صدرية، 101 أسنان.

فى سياق اخر اعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023.

كما اعلنت عن تخصيص 25 منحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 3023 للعام الجامعي 2022/2023.

كما وافقت على إتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتى بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو تعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة- ليبيا.

ووافقت اعلى ترقية 19 عضو هيئة تدريس إلى وظيفة أستاذ و 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 17مدرس، ومنح 47 درجة دكتوراة، و74 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.