انتهاء امتحانات جامعة الإسكندرية والنتيجة بعد أسبوعين

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كافة الكليات، والتى انطلقت بداية يناير الجارى بالكليات النظرية والعملية، وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والانتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى.