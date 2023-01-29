تونس.. 11.3% نسبة التصويت فى الدور الثانى للانتخابات التشريعية

كتب محمد جمال

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات يوم الأحد، عن نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، بحسب سكاى نيوز.

وأفادت الهيئة بأن نسبة التصويت في الدور الثاني بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساء، 11.3 بالمائة، أي 887638 ناخب.