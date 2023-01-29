وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى - في بيان اليوم" الأحد "- أن وحدات الحرس البحرى بسواحل اللواتة تمكنت من نجدة وإنقاذ 24 شخصا فيما لايزال البحث متواصلا لإيجاد 13 مفقود بعد تعرض مراكبهم للغرق.