النمسا والهند تبحثان التعاون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

أ ش أ

بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، الإثنين، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التنسيق في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، إن الوزير الهندي بدأ زيارة رسمية إلى فيينا تستهدف تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأشار البيان إلى أن مباحثات الوزيرين تطرقت أيضا إلى ملفات تعزيز الحوار الأوروبي الآسيوي وتداعيات أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ وعواقب الحرب في أوكرانيا وقفزات أسعار الطاقة، كما لفت إلى أهمية تكثيف التعاون في دعم الاستقرار في أفغانستان.



يشار إلى أن المواطنين الهنود كانوا أكثر الجنسيات في قائمة الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى النمسا في العام الماضي.