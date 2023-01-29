تفاصيل غرق طالبة أثناء التدريب فى حمام سباحة مركز شباب فاقوس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت جهات التحقيق فى مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، غلق حمام سباحة مركز شباب فاقوس، لحين الانتهاء من التحقيقات في حادث وفاة فتاة غرقًا أثناء التدريب.

وأوضحت إدارة مركز شباب فاقوس في محافظة الشرقية، تفاصيل حادث غرق الفتاة دنيا لؤي محمد عبدالعظيم، الطالبة في الفرقة الأولى في كلية التربية الرياضية، التي فارقت الحياة غرقًا في حمام السباحة بالمركز.

وأكدت إدارة مركز شباب فاقوس، في بيان لها، على أن حمام السباحة محل الواقعة يتم إدارته وتشغيله بشكل كامل بنظام الـ BOT من جانب إحدى الشركات المتخصصة ووفقًا لتعاقد رسمي مُبرم بين مركز شباب فاقوس والشركة المُشار إليها، إذ يتضمن التعاقد الإقرار بالمسؤولية الكاملة للشركة المؤجرة عن سلامة كافة المستخدمين والمترددين على حمام السباحة، في إشارة إلى أن الفتاة المتوفاة هي شقيقة إحدى المدربات المتعاقد معها من خلال الشركة المؤجرة، في إشارة إلى أن شقيقة الفتاة كانت موجودة في حمام السباحة وقت حدوث الواقعة، وأنه قد تم إبلاغ الجهات المعنية فور وقوع الحادث، وقررت جهات التحقيق إغلاق حمام السباحة لحين انتهاء التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول دنيا لؤي محمد عبدالعظيم، طالبة في الفرقة الأولى في كلية التربية الرياضية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الفتاة إثر سقوطها غارقة في حمام سباحة مركز شباب في الساحة الشعبية في مدينة فاقوس، وذلك أثناء التدريب داخل حمام السباحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه، وقررت غلق حمام السباحة لحين انتهاء التحقيقات.

وشيع أهالي مركز فاقوس جنازة الطالبة المتوفاة، وسط حضور كبير ومشاهد حزن عمت الجميع.