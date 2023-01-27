مصرع طالبة بتربية رياضية فى الشرقية إثر غرقها بحمام السباحة أثناء التمارين

الشرقية - إيمان مهنى

لقيت طالبة بكلية التربية الرياضية، مصرعها غارقا داخل حمام السباحة بمدينة فاقوس محافظة الشرقية.

واستقبلت مستشفى فاقوس، جثمان الطالبة دنيا لؤي بالقرية الأولي بكلية التربية الرياضية، متوفيه باسفكسيا الغرق .

وأفاد شهود العيان، أن المجني عليها توجهت لحمام السباحة برفقة زميلاتها، لتدرب على بعض التمارين الخاصة بالسباحة، أستعداد لامتحان خاص بهم بالكلية، وأثناء كتم الأنفاس أسفل المياه كتمرين للغطس، تعرضت الطالبة لهبوط حاد بالدورة الدموية .

وتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز فاقوس بوصول الطالبة دنيا لؤي بالفرقة الأولي كلية التربية الرياضية، متوفيه باسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وتوالت التحقيقات بالواقعة.