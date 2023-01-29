تغيير عدادات المياه المتوقفة فى الرمل شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، تطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية .

وأضافت شركة مياه الشرب، أنه من خلال التعاون مع الإدارة الهندسية والفرع التجاري، قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بحملة موسعة بالمناطق التابعة لفرع الرمل، وذلك لسرعة الانتهاء من تغيير العدادات العمومية المتوقفة والعاطلة، يأتي ذلك حرصا من الشركة على محاسبة العملاء على القراءات الفعلية الخاصة بهم .

علي صعيد آخر، تمكن فريق عمل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، من الإدارة العامة لمعامل محطات المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية من عمل مسح بيئي لمصرف العميا وتم أخذ عينات من السيب النهائى لمحطات معالجة المعمورة وتوسعاتها، وذلك لمتابعة جودة مياه الصرف الصحي المنتجة من محطات المعالجة، برفع عينات المياه وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، ضمن الخطة الدورية لقطاع الجودة والمعامل لمتابعة جودة مخرجات محطات المعالجة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المعمل المركزي للشركة، بما لديه من إمكانيات تكنولوجية حديثة ومتطورة، يضم نخبة من الكوادر البشرية، بهدف التحقق من جودة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة وخواص مياه المصارف وجودة المنتج لمحطات المعالجة وتأثيرها على المصارف.

وأشار نافع، إلى إهتمام الشركة الدائم بتطوير قطاع المعالجة والمتابعة الدورية لجودة مخرجاته، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات، ما يعكس الدور المحورى والهام لقطاع المعالجة وقطاع الجودة والمعامل وتعظيم دور المعمل المركزي فى دراسات وإعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة لتحقيق العائد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

وأكد نافع ، علي قيام معامل محطات المعالجة بعمل مسح بيئي دوري لمختلف المصارف، وأخذ عينات من السيب النهائي للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية المياه ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة، وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.