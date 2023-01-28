تعرف على الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه بالإسكندرية

الاسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية عن خدمات جديدة تقدم أون لاين من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين ومنها خدمة نقل مليكة العدادات الفرعي والتجاري عن طريق الموقع الالكتروني ، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية إنه تم بدء خدمة نقل العدادات ، للمواطنين من خلال تغير ( الفرعي - التجاري ) من خلال موقعها

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن المستندات المطلوبة :

- بطاقة الرقم القومى سارية

المستندات المطلوبة :

- اصل عقد الوحده

- تسلسل الملكية ان وجد

- صورة بطاقة صاحب الاشتراك الاصلى والمتنازل اليه ساريتان

- حضور صاحب الاستراك بنفسة للتنازل عن الاشتراك او احضار توكيل رسمى يفيد التنازل عن الاشتراك

- فى حالة العداد الغير سكنى يتم احضار مستند يفيد النشاط (سجل تجارى - بطاقة ضريبية )

لمزيد من المعلومات من خلال البوابه الالكترونيه للشركة

علي صعيد آخر ، وبناءاً علي خطة إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية ، ووفقاً لتوجيهات السيد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ، بدأت إدارة المشاركة المجتمعية في عملية المسح الميداني لقري خورشيد البحرية بهدف حصر الأسر الأشد إحتياجاً بهذه المنطقة .

هذا وقد قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالبدء في عملية المسح الميداني بقرية يحيي وذلك للوقوف علي إحتياجات الاسر رقيقة الحال بالقرية فيما يخص مجالات مياه الشرب.

كما شهدت شركة مياة الشرب احتفالية إحتفالية بحضور 150 طفل من أبناء العاملين بالسباكة وحوالي 5000 سباك وأسرهم ندوات توعوية لنشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه ، وأيضا كافة المعلومات عن المواسير التي يتم إستخدامها داخل المنازل.

وقامت إدارة التوعية بشركة مياه الإسكندرية بعمل ألعاب تفاعلية للأطفال الغرض منها ترسيخ ثقافة الترشيد لدى النشئ والمحافظة على البيئة مثل ورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة و ورش رسم وتلوين ولعبة السلم والثعبان ومسابقات عن ترشيد إستخدام المياه وتقديم جوائز تشجيعية لهم .

كما قامت بالتنويه عن الخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات والقطع الموفرة ، والرد على جميع أسئلة وإستفسارات الحاضرين الخاصه بالمياه وتوزيع البروشورات الخاصة بالتوعية والحفاظ على المياه وعدم الإسراف في إستخدامها .



نقل الملكية



